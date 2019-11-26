GÜNDEM ÖZETİNE

GÜNDEM ÖZETİNE

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına başkanlık edecek.

26.11.2019 01:36 | Son Güncelleme: 26.11.2019 01:36
GÜNDEM ÖZETİNE

ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak, 'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/11.45/15.00)

Kaynak: AA
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