GÜNDEM ÖZETİNE

28.08.2019 03:44

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu takdim edecek Kolombiya Büyükelçisi Julio Anibal Riano Velandia, ABD Büyükelçisi David Michael Satterfield ve Fas Büyükelçisi Mohammed Ali Lazreq'i ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/13.00/13.45/14.30)

Kaynak: AA