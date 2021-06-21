GÜNDEM ÖZETİ / 22 Haziran 2021

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ev sahipliğinde düzenlenen Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi 8. Genel Kurul oturumunun açılış konuşmasını yapacak ve ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ev sahipliğinde düzenlenen Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi 8. Genel Kurul oturumunun açılış konuşmasını yapacak ve ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(Antalya/11.00/15.00)

2- CHP, HDP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/12.45/10.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde müsilaj temizleme çalışmalarını inceleyecek, "Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği"nin, Radisson Blu Hotel'de yapılacak 21. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'na katılacak.

(Kocaeli/10.00/İstanbul/13.30)

2- TBMM'den

Genel Kurulda, Sayıştay Başkanı seçimi ile RTÜK'te üç üyenin görev süresinin dolması nedeniyle üye seçimleri yapılacak, Askeri Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

Adalet Komisyonunda, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

KİT Komisyonunda, İller Bankası Genel Müdürlüğünün hesapları incelenecek.

(TBMM/15.00/15.00/15.30)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, video konferans yöntemiyle Mimar ve Mühendisler Grubu 12'nci Olağan Genel Kuruluna katılacak.

(Ankara/12.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yenilenen "Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi"nin açılış törenine iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı Tüketici Güven Endeksini, 2020 yılına ilişkin Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel sonuçları ile kütüphane istatistiklerini açıklayacak, "Satınalma Gücü Paritesi, Hanehalkı Nihai Tüketim Harcamaları, 2020" haber bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00/12.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 ve 5 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zimbabve ve Gine Bissau'nun Büyükelçilik binalarının açılış törenine katılacak.

(Ankara/09.30/11.00)

2- G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde, Katanya kentinde üye ülkelerin eğitim bakanları bir araya gelecek, Eğitim ve Çalışma Bakanları Ortak Toplantısı düzenlenecek.

(Roma)

3- KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri'nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute'u kabul edecek.

(Lefkoşa)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) gruplarda 3. maçlara devam edilecek. D Grubu'nda Çekya-İngiltere ve Hırvatistan-İskoçya karşılaşmaları yapılacak.

(Londra/Glasgow/22.00)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Şermin Coşkun