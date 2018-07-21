Gündem Özeti / 21 Temmuz 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yazar, siyaset ve devlet adamı Cahit Kayra'yı ziyaret edecek, Abdal Musa Anma Etkinlikleri'ne katılacak.

(İstanbul/12.00/Antalya/20.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dicle Vadisi Rekreasyon Projesi alanını, terörden zarar gören bölge şantiyelerini, Ali Paşa ve Üçkuyular TOKİ şantiyelerini, Melik Ahmet Gazi Caddesi, İçkale Hz. Süleyman Cami, Dicle Millet Bahçesi ve Valiliği ziyaret edecek, basın açıklamasında bulunacak.

(Diyarbakır/09.45-15.30)

EKONOMİ

1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısına iştirak edecek.

(Buenos Aires)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

2- İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze)

SPOR

1- Almanya'da gerçekleştirilen 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı final ve klasman maçları yapılacak. Türkiye, klasman maçında İtalya ile karşılaşacak.

(Chemnitz/19.00)

2- Fransa Bisiklet Turu 14. etapla sürüyor.

3- Dünya Eskrim Şampiyonası Çin'de devam ediyor.

(Wuxi)

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