GÜNDEM ÖZETİ / 2 Ağustos 2019

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rize'nin Fındıklı Belediyesi ile Arhavi, Hopa, Kemalpaşa, Borçka ve Artvin belediyelerine ziyarette bulunacak, halka hitap edecek.

(Rize/Artvin/11.00/12.00/14.00/15.00/17.00/18.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valilikte İl Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Bezirgan, Kozluk, Melen ve Karasu Maden Deresi'nde incelemelerde bulunacak, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek.

(Sakarya/11.00-18.15)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantıları"nın ikincisine katılacak.

(Şanlıurfa/11.00)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2017'de orman yangını çıkan Zeytinköy Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelecek ve yangından etkilenen alanda yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunacak.

(Muğla/15.15)

2- Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bu yılki kurban fiyatlarına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

4- TÜİK, haziran ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Kazakistan'da Suriye konulu 13. Garantörler Toplantısı'nın ikinci ve son gününde ortak bildiri kabul edilecek.

(Nur Sultan)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)

SPOR

1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacak ülkelerin belirleneceği Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen B Grubu'ndaki ilk maçında Almanya ile karşılaşacak.

(Ningbo/15.00)

2- Basketbol, voleybol ve atletizm branşlarında Antalya'da düzenlenecek Gloria Kupası'nın tanıtımı amacıyla Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve Gloria Sports Üst Yöneticisi Elif Özdemir'in katılımıyla Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin Levent'teki merkezinde basın toplantısı düzenlenecek.

(İstanbul/10.30)

3- Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da sürüyor.

4- Süper Lig takımlarının yeni sezon hazırlık ve transfer çalışmaları izleniyor.

Kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, İtalya temsilcisi Udinese ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

(Grödig/20.00)

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Kaynak: AA