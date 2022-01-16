GÜNDEM ÖZETİ / 17 Ocak 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'taCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ tarafından Laç şehrinde depremzedeler için inşa edilen konutların teslim törenine katılacak.

ANKARA (AA) - 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ tarafından Laç şehrinde depremzedeler için inşa edilen konutların teslim törenine katılacak.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına iştirak edecek.

Ethem Bey Camisi'nin resmi açılış törenine katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Meclisi'ne hitapta bulunacak.

(Laç/Tiran)

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(Melbourne)

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