GÜNDEM ÖZETİ / 17 Eylül 2021

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde AK Parti Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na, Cumhuriyet Meydanı'nda toplu açılış törenine katılacak.

(Mersin/11.00/17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın Topkapı Anıt Mezar'daki Ölüm Yıl Dönümü Anma Programı'na katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'nin Derepazarı, Çayeli, Pazar ve Fındıklı ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Rize/10.00-14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması ve TEKNOFEST İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'na katılacak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Visa'nın Ortaklaşa Kurduğu "Akıllı KOBİ Platformu" Tanıtım Toplantısı'na video konferans yöntemiyle iştirak edecek.

(Kocaeli/10.00/İstanbul/14.00/17.30)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri ile eylül ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2018-2020 dönemine ilişkin "hayat tabloları" istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ağustos ayında kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek G20 Ülkeleri Tarım Bakanları Toplantısı'na katılıyor.

(Floransa)

2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'in 5. haftası, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük ve Altay-Göztepe maçlarıyla başlayacak.

(Malatya/İzmir/20.00)

2- Ampute Milli Futbol Takımı, Polonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın çeyrek finalinde İrlanda Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.

(Krakow/14.00)

3- Voleybolda 2021 Kadınlar Balkan Kupası'nın ilk gününde, Kuşadası Uğur İnan Spor Salonu'nda, KV Drita-CSO Voluntari 2005, Ok Jedinstvo-Aris ve Aydın Büyükşehir Belediyespor-KV Drita maçları yapılacak.

(Aydın/11.00/15.00/19.00)

4- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu tek maçla başlayacak.

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AA - Son Dakika Haberleri