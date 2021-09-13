GÜNDEM ÖZETİ / 14 Eylül 2021 - Haberler
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GÜNDEM ÖZETİ / 14 Eylül 2021

AA / Şermin Coşkun - Haberler | Güncel
GÜNDEM ÖZETİ / 14 Eylül 2021

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Artvin'in Borçka ilçesi ve kent merkezi ile Ardahan'da esnaf ziyaretlerinde bulunacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Artvin'in Borçka ilçesi ve kent merkezi ile Ardahan'da esnaf ziyaretlerinde bulunacak.

(Artvin/13.50/16.00/Ardahan/19.10)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, bu yıla ilişkin "Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması" sonuçları ile ağustos ayı konut satış istatistikleri ve tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları başlayacak; E, F, G ve H Gruplarında toplam 8 maç yapılacak.

2- Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve takımdan bir futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 15 Eylül Çarşamba günü Borussia Dortmund'la yapacakları maça ilişkin Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; siyah-beyazlı ekip son çalışmasını tesislerde yapacak.

(İstanbul/16.15/16.45)

3- TFF 1. Lig'de 5. hafta Royal Hastanesi Bandırmaspor-Eyüpspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor maçlarıyla başlayacak.

(Balıkesir/16.30/Erzurum/20.00)

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AA / Şermin Coşkun - Son Dakika Haberleri
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