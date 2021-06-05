GÜNDEM / 5 Haziran 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni'ne katılacak, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi üyelerini ve Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'i Vahdettin Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni'ne katılacak, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi üyelerini ve Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'i Vahdettin Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.

(İstanbul/14.00/17.30/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlık faaliyetlerini içeren "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenleyecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sorgun Hızlı Tren İstasyonu'na gidecek, Sorgun Millet Bahçesi Alanı'nda incelemelerde bulunacak, Yozgat Havalimanı için brifing alacak ve birtakım ziyaretler gerçekleştirecek.

(Yozgat/11.30-18.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile Filistinli taraflar arasındaki ateşkese ilişkin gelişmeler takip edilecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2023 Seçimleri Sandık Görevlileri Eğitim Programı'na, Hani'de Piraziz Parkı Açılış Töreni ve Uçurtma Festivali'ne katılacak.

(Diyarbakır/12.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) hazırlıklarını Almanya'da sürdüren A Milli Takım'da futbolculardan Okay Yokuşlu, kamp yapılan otelde basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, hazırlıklarına yapacakları antrenmanla devam edecek.

(Harsewinkel/14.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Voleybol erkeklerde CEV Avrupa Altın Ligi'nin Portekiz'de gerçekleştirilen 2. etabında Türkiye, C Grubu'nda ev sahibi ekiple karşılaşacak.

(Santo Tirso/20.00)

4- ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ikinci maçında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

(İstanbul/19.30) (Fotoğraflı)

5- Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda makaralı yay mücadelesinin takım ve bireysel finalleri yapılacak.

(Antalya/10.00-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Ticaret Bakanı Muş, KKTC temaslarını AA'ya değerlendirdi:

"KKTC ile yaptığımız protokol ve anlaşmalarla KKTC'nin artık hem üretim hem de Türkiye pazarına girme noktasında önünü açtığımızı, ciddi bir şekilde rahatlattığımızı düşünüyorum"

"(Rum kesimindeki ırkçı parti) ELAM'ın oylarını artırması (yüzde 3,71'den 6,78'e çıkarması) çok endişe verici bir gelişme. Edindiğim bilgilerde, aynı anlayış, ideoloji ve fikriyata sahip farklı siyasi fraksiyonlar da var, belki bu oran yüzde 30'lara çıkabiliyor"

"(Rum kesiminde ırkçı partilerin oylarını artırması) Şu an hem KKTC hem Türkiye'nin (Kıbrıs'ta) iki devletli bir çözüm yaklaşımının ne kadar yerinde olduğunun göstergesidir bunlar"

(Muhammet İkbal Arslan/Gazimağusa)

2- Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan kan bağışı çağrısı:

"Normal şartlarda yaz aylarında kan ihtiyacımız düşerdi ama bu yaz kan ihtiyacımız artacak çünkü azalan Kovid-19 vakaları nedeniyle hastanelerde acil ameliyat olmayı bekleyen ertelenmiş vakalar ameliyat olacak"

"Günlük ihtiyacımız 8-9 bin ünite ama bizim havuzumuzda sürekli 40-50 binlerde kanımızın olması gerekiyor ki olağanüstü durumlarda bunları karşılayabilelim"

(Mehmet Akif Parlak/Gaziantep)

3- Türk üniversitelerindeki kadın profesör oranı Avrupa ortalamasını geride bıraktı

YÖK'ün son verilerine göre Türkiye yüzde 32,5 kadın profesör oranı ile yüzde 20,8 ortalamaya sahip AB ülkelerini geride bırakırken ABD ile eşit oranda seyrediyor

Türkiye'de 17 kadın rektör görev yaparken Avrupa Üniversiteler Birliğinin yayınladığı rapora göre 48 üye ülkede kadın rektör oranı ortalaması yüzde 15 ve bu ülkelerin 20'sinde kadın rektör bulunmuyor

Türkiye, yüzde 45 oranındaki kadın öğretim üyesi oranı ile yüzde 41,3 olan AB ortalamasını ve yüzde 42,5'lik ABD ortalamasını geride bıraktı

(Selma Kasap-Ankara)

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Kaynak: Anadolu Ajansı