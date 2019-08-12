GÜNDEM / 12 Ağustos 2019

12.08.2019 09:44

6 Nisan 1920

1- Kurban Bayramı kutlanıyor

İslam dünyasında idrak edilen Kurban Bayramı'na ilişkin kutlama ve programlar izleniyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti İl Başkanlığındaki bayramlaşma programına katılacak, itfaiye teşkilatını ziyaret edecek, Karapınar'da vatandaşlarla bayramlaşacak.

(Konya/11.00/12.00/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde partililerle bayramlaşma için düzenlenecek törende yer alacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

Siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri yapılacak.

(Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep) (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Dünya Gençler Güreş Şampiyonası Estonya'nın başkenti Tallinn'de başlayacak.

2- Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA 2019 Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, özel maçta Sinan Erdem Spor Salonu'nda Senegal ile karşılaşacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

3- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile 13 Ağustos Salı günü deplasmanda oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçı öncesi müsabakanın yapılacağı Georgios Karaiskakis Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(Atina/20.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- MEB'in "akıllı öneri"sistemi, liselileri kariyer hedefine ulaştıracak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:

"11. ve 12. sınıf öğrencilerimizin hedefledikleri üniversite tercihlerine ulaşabilmeleri noktasında kişiye özel çalışma programı oluşturan ve eksiklerini belirleyerek onlara tavsiyede bulunan 'akıllı öneri' özellikli bir sistemi geliştiriyoruz"

"Bu uygulamayı EBA üzerinden yeni dönemde hizmete açmayı planlıyoruz"

"Öğrencilerimiz için kendi performanslarını izleyebilecekleri, eksik oldukları ders konularına ilişkin içeriklerden yararlanabilecekleri, bireyselleştirmeye imkan tanıyan yeni bir platform oluşturulacak"

"Öğretmenlerimiz için de öğrencilerinin performanslarını, ders eksikliklerini detaylı analiz edebilecekleri, EBA'daki içerik kullanım oranlarını görebilecekleri platform geliştirilecek"

(Burcu Çalık/Ankara)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:

"Türkiye, yapımı devam eden Türksat 5A, 5B ve 6A'nın hizmete alınmasıyla aktif haberleşme uydularının sayısını 6'ya yükseltecek"

"Yeni uydularla sadece yayıncılık alanında değil, uydudan geniş bant internet sağlama alanında da büyük bir kapasiteye sahip olunacak"

"Türkiye, 6 uydudan oluşacak uydu filosuyla Asya'da Türk cumhuriyetleri dahil, Çin'e kadar uzanan bölgeye, Afrika ve Avrupa'yı kapsayan coğrafyaya hizmet verecek"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

3- Küresel yatırım son 9 yılın en düşük seviyesinde

Küreselleşme sürecinin ortaya çıkardığı en önemli olgulardan biri olarak görülen, ülkelere orta ve uzun vadeli sermaye ve teknoloji getiren doğrudan yabancı yatırımlar, dünya genelinde 2009'dan bu yana kaydedilen en düşük değeri geçen yıl aldı

Türkiye'de 2018'de yabancı sermaye girişinde yıllık bazda yüzde 12,8'lik artış gerçekleşti

Ülke grupları bazında bakıldığında gelişmekte olan ülkelere gerçekleştirilen doğrudan yabancı yatırım tutarı, 2018'de bir önceki yıla göre artış gösterirken gelişmiş ülkelerde düşüş yaşandı

Coğrafi bölgelerde geçen yıl en fazla dış yatırım alan Asya'yı, Amerika, Avrupa ve Afrika takip etti

Geçen yıl en fazla doğrudan yabancı yatırım alan ilk 10 ülke, küresel bazdaki toplam miktarın yaklaşık yüzde 70'ine sahip oldu

Ülkeler bazında geçen yıl en fazla dış yatırım alan ABD'yi, Çin ve Hong Kong izledi

(Zeynep Kahveci/İstanbul)

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Kaynak: AA