"Günde 2-3 kez cinsel ilişkiye giriyorum" diyen model Alba Carrillo herkesi şaşırttı

24.09.2019 15:01

Adı son olarak Real Madrid'in Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois ile aşk dedikodularına karışan güzel model, Alba Carrillo cinsel ilişki itirafıyla adından söz ettirdi.

"GÜNDE 2-3 KEZ CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİĞİM OLUYOR"

33 yaşındaki güzel model, yarışmacı olduğu Celebrity Big Brother'daki ev arkadaşlarıyla cinsel ilişki üzerinde konuşurken yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü. Model, "Her gün cinsel ilişkiye girmekten hoşlanıyorum. Hatta günde iki veya üç kez yaptığım da oluyor. Üstteyken, alttayken, bacağım bu pozisyondayken ya da başka pozisyondayken..." dedi.

PAYLAŞIMLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Cinsel hayatıyla sürekli gündeme gelen model, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla da adından söz ettiriyor. İşte modelin bazı paylaşımları...