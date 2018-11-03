Güncelleme - Silah Zoru ve Tehditle Tablo Gasbı İddiası

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Fransız ressam Henri Matisse'e ait bir tabloyu İran vatandaşı Milad Farahmand'dan silah zoru ve tehditle aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, İran vatandaşı Milad Farahmand'ın İran'daki dedesinden miras kalan Henri Matisse'e ait tablonun tehdit ve silah zoruyla kendisinden alındığını öne sürmesi üzerine çalışma başlattı.

Şikayet üzerine ekipler, tabloyu tehdit ve silah zoruyla aldıkları iddia edilen 4 şüpheliden Y.E. ve M.Y'yi ilçe merkezindeki adreslerinde gözaltına aldı. Söz konusu tablo, evde yapılan aramada bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.E, Alanya Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı, M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.