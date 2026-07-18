ABD'de dişbudak ağaçlarına zarar veren "istilacı" böcek AB'de tespit edildi

ABD'deki dişbudak ağaçlarında büyük tahribata yol açtığı bilinen ve "istilacı" böcek olarak nitelenen Asya kökenli zümrüt dişbudak kurdunun Avrupa Birliği ülkeleri (AB) Slovakya ve Macaristan'da tespit edildiği bildirildi.

Slovakya Tarımsal Merkez Kontrol ve Test Enstitüsünce yapılan açıklamada, ülkenin doğusunda bu ay 18 tane "istilacı" böcek tespit edildiği belirtildi.

Macaristan Gıda Güvenliği Ofisi (NEBIH) de Ukrayna sınırları yakınlarında zümrüt dişbudak kurduna rastlandığını, bu türün dişbudak ağacının kurumasına neden olan zararlı bir böcek olduğunu aktardı.

NEBIH, yaklaşık 1,3 santimetre uzunluğa ulaşabilen böceğin yayılmasını engellemek için izleme çalışmalarını artırma tavsiyesinde bulundu.

ABD'ye Çin'den geldiği belirtilmişti

Zümrüt dişbudak kurdu, ABD'de ilk olarak 2002'de tespit edilmiş ve kısa sürede New York başta olmak üzere 35 eyalete yayılmış, milyonlarca dişbudak ağacını hızla kurutmuştu.

Doğu Asya'ya özgü ağaç kurdunun ABD'ye Çin'den ticari gemilerle geldiği bilgisi medyada yer almış, istilacı böcekten ağaçları korumak için büyük bütçeli projeler uygulansa da sonuç vermemişti.

Bilim adamları tarafından ABD'deki ormanlar için en tehlikeli haşere olduğu belirtilen böcek, dişbudak ağacının kabuğuna yumurtalarını bırakmak suretiyle ağaçtaki su ve besin dengesini bozuyor ve kısa sürede kurumasına neden oluyor.