Züleyha Gülüm, Tozkoparan Mahallesi Kentsel Dönüşümünü Meclis'e Taşıdı

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, kentsel dönüşüm gerekçesiyle evlerinden çıkarılan Tozkoparan Mahallesi sakinlerinin durumunu Meclis'e taşıdı. Gülüm, Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a "Kentsel dönüşüm bahanesiyle insanların barındıkları yaşam alanlarının gasp edilmesi, evlerini terk etmeye zorlanmaları anayasada güvence altına alınan barınma hakkının bir ihlali değil midir" diye sordu.

Züleyha Gülüm, İstanbul Tozkoparan Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm için TBMM'ye soru önergesi verdi. Gülüm, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle şu soruları sordu:

"RİSKLİ ALAN HARİTASI'NDA NEDEN ÖZELLİKLE RANT DEĞERİ YÜKSEK VE ÖTEKİLEŞTİRİLMİŞ MAHALLELER BULUNMAKTADIR?"

"Bakanlığınızın güncel 'Riskli Alan Haritası'nda neden özellikle rant değeri yüksek ve ötekileştirilmiş mahalleler bulunmaktadır? Risk alanı ilan edilmesinin kriterleri nelerdir? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kandilli Rasathanesi'yle birlikte hazırladığı 'Olası Deprem Kayıp Tahminleri' raporunun Güngören ilçesini anlatan bölümünde, Tozkoparan'da 212 binanın hafif hasar alacağı belirtilmesine, bu çerçevede dayanıklı bina açısından en fazla sağlam yapının bulunduğu ikinci mahalle olmasına rağmen Tozkoparan halkını evlerini terk etmeye zorlamak halkın güvenliğinden çok müteahhitlere rant sağlama değil midir? Tozkoparan Mahallesine ilişkin önceki yıllarda da "riskli alan" kararı verilmiş ancak karar yargı sürecinde iptal edilmiştir. Tozkoparan için verilen yargı kararları tanınacak mıdır? Kentsel dönüşüm bahanesiyle insanların barındıkları yaşam alanlarının gasp edilmesi, evlerini terk etmeye zorlanmaları anayasada güvence altına alınan barınma hakkının bir ihlali değil midir? Tozkoparan halkının Hazine'ye devredilen tapularının akıbeti nedir?"

"DANIŞTAY YÜRÜTME KARARI VERDİ"

Gülüm konuya ilişkin yaptığı açıklamada da şu noktalara dikkat çekti:

"İstanbul'da kentsel dönüşüm adı altında rant alanına dönüştürülmek istenen mahallelerden biri Tozkoparan Mahallesidir. Ranta açılmak istenen mahallede, halktan tapulu mülklerinden hiçbir sözleşme ve güvence verilmeden çıkmaları istenmektedir. Güngören Belediyesi'ne bağlı Tozkoparan Mahallesi riskli alan ilan edilmiştir. İnsanların barınma ve mülkiyet hakları yok sayılmıştır. Her türlü zora, şiddete rağmen mücadelesini sürdüren Tozkoparan halkı önemli bir hukuki kazanım elde etmiştir. Tozkoparan Mahallesi'nin riskli ilan edilmesine dair Danıştay yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Ne var ki, devam eden davalara rağmen Güngören Belediyesi'nin Tozkoparan halkına yönelik hukuksuz uygulamaları sürmektedir. Yine Tozkoparan Bilgilendirme Ofisi (TOBİM) tarafından aranan yurttaşlara gelecek hafta yıkım için gelecekleri iletilmiştir."