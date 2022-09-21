Zühtü Arslan: "Yargısal kararların alınması sürecinde yorum kaçınılmaz olarak karşımıza çıkıyor"
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Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın kürsüye gelişi Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın konuşması ANKARA - Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, "Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunması Bağlamında Anayasanın Yorumlanması" konulu etkinlikte konuştu.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın kürsüye gelişi
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın konuşması ANKARA - Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, "Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunması Bağlamında Anayasanın Yorumlanması" konulu etkinlikte konuştu. (1)
Kaynak: AA / Ferhat Barulay - Güncel