Zühtü Arslan: "Yargısal kararların alınması sürecinde yorum kaçınılmaz olarak karşımıza çıkıyor" Güncel Haberler Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın kürsüye gelişi Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın konuşması ANKARA - Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, "Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunması Bağlamında Anayasanın Yorumlanması" konulu etkinlikte konuştu. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın kürsüye gelişi Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın konuşması ANKARA - Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, "Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunması Bağlamında Anayasanın Yorumlanması" konulu etkinlikte konuştu. (1) Güncel Kaynak: AA / Ferhat Barulay Anayasa Mahkemesi Zühtü Arslan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Zühtü Arslan: 'Yargısal kararların alınması sürecinde yorum kaçınılmaz olarak karşımıza çıkıyor' - Haberler

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