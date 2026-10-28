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Zübeyde Hanım Anaokulu'nun 8. Geleneksel Bayrak Sergisi Terme'de açıldı

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Samsun Terme'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Zübeyde Hanım Anaokulu'nun 8. Geleneksel Şanlı Türk Bayrağı Sergisi açıldı. Öğrencilerin gösterilerinin ardından Kaymakam Can Atak ile protokol üyelerinin katıldığı açılışta sergi gezildi.

Samsun'un Terme ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Zübeyde Hanım Anaokulunca 8. Geleneksel Şanlı Türk Bayrağı Sergisi açıldı.

Terme Zübeyde Hanım Anaokulunda düzenlenen programda öğrenciler çeşitli gösteriler sundu. Gösterilerin ardından anaokulu öğrencilerinin hazırladığı Türk bayrağı temalı çalışmaların yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.

Serginin açılışına Terme Kaymakamı Can Atak, Belediye Başkan Yardımcısı Sezai Uzun, protokol üyeleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Katılımcılar, öğrencilerin hazırladığı çalışmaları inceleyerek sergiyi gezdi.

Kaynak: AA
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