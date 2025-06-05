Zorlu PSM'de Genç Yeteneklerin Özgün Oyunları Sanatseverlerle Buluşuyor

Zorlu PSM'de Genç Yeteneklerin Özgün Oyunları Sanatseverlerle Buluşuyor
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Zorlu PSM'nin 'PSM Atölye' programı kapsamında eğitim alan 20 genç, yazıp yönettikleri özgün oyunları 14-15 Haziran'da sahneleyecek. Program, tiyatro alanında yeni yetenekleri desteklemeyi ve sanat ekosistemini sürdürülebilir kılmayı hedefliyor.

Zorlu PSM'nin hayata geçirdiği "PSM Atölye"nin oyunları, 14-15 Haziran'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre, kültür sanat ekosistemini sürdürülebilir kılmak, tiyatro alanında yeni yetenekleri desteklemek amacıyla gerçekleştirilen programın dördüncü yılı sona eriyor.

Dramatik yazarlık, tiyatro yönetmenliği ve tiyatro yapımcılığı alanlarında 7 ay süren eğitimlerin ardından teorik ve pratik eğitimlerini tamamlayan katılımcılar, yazıp yönettikleri özgün oyunları Zorlu PSM'de sahnelemek için provalara başladı.

Tiyatro külliyatının özgün içeriklerle zenginleşmesini ve katılımcılarını Türkiye'deki sahne sanatları ağının bir parçası haline getirmeyi hedefleyen program, dördüncü dönemini 20 gençle tamamladı.

Katılımcıların yazıp yönettiği "Canavardan Kaç", "Denetçiler", "Gelin Başı Provası", "Geri Dönüşler", "Kal-ü Bela Fısıltıları", "Perde-i Viran" ve "Portakal" oyunları, Zorlu PSM'de izleyicilerle buluşacak.

Program kapsamında katılımcılar, tiyatro yönetmenliği alanında Barış Arman, Serdar Biliş, Sean Holmes, Cem Yılmazer, Özlem Hemiş, Özlem Özhabeş ve Lerzan Pamir, dramatik yazarlık alanında Aylin Alıveren, Ahmet Sami Özbudak, Murat Mahmutyazıcıoğlu, Suzanne Bell, Özlem Hemiş, tiyatro yapımcılığı alanında ise Ayşegül Beyazdağ, Cemil Demirok, Cem Görk, Evrim Zeybek, Hakan Silahsızoğlu, Pelin Ekinci Kaya'dan eğitim aldı.

Kaynak: AA / Ömer Mirza Şeker - Güncel
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