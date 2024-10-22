Zorba Balesi Ankara'da Sahnelenecek

Ankara Devlet ve Opera Balesince (ADOB) sahnelenen Zorba balesi, 24 ve 26 Ekim'de seyirciyle buluşacak.

ADOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, usta yazar Nikos Kazancakis'in dünyaca ünlü romanından sahneye uyarlanan Zorba, Mikis Theodorakis'in müziği, Lorca Massine'nin metni ve koreografisiyle Opera Sahnesinde sahnelenecek.

Her temsili kapalı gişe sahnelenen, yerleşik sahnelerde ve festivallerde seyirciyle defalarca buluşan Zorba balesini sanatseverler, 24 Ekim'de saat 20.00'de, 26 Ekim'de ise saat 13.00'de izleyebilecek.