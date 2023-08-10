Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer'in ailesini ziyaret etti.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer'in ailesini ziyaret etti.

Vali Tutulmaz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Tutulmaz, Kozlu Merkez Mahallesi Şehit Recep Eraslan Caddesi'nde yaşayan baba Mehmet Emin ile anne Yasemin Sezer ile Topbaşı Mahallesi'nde ikamet eden eşi Aleyna Sezer'e başsağlığı diledi.

Ziyarette, Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitler için dua edildi.