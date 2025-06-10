Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak'tan kısa kısa
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde zabıta ve ilçe tarım müdürlüğü ekipleri denetim gerçekleştirdi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde zabıta ve ilçe tarım müdürlüğü ekipleri denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Devrek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Devrek İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki market ve benzeri iş yerlerinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Yapılan ortak denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş ürünlere tutanakla el konularak imha edildi. Halk sağlığını tehdit eden bu tür ürünlere karşı sıkı önlemler alınırken, iş yeri sahiplerine gerekli yasal işlemler uygulandı.

Türk Kızılay, kan bağışı kampanyası düzenleyecek

Türk Kızılay, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu ve Üzülmez müesseselerinde kan bağışı kampanyası düzenleyecek.

Genel Maden İşçileri Sendikasından (GMİS) yapılan açıklamaya göre, Türk Kızılay Zonguldak Kan Merkezi koordinatörleri Hakan Ergin ve Turgay Büyüktopçu, GMİS'i ziyaret etti.

Ergin ve Büyüktopçu, TTK Kozlu ve Üzülmez müesseselerinde düzenlenecek kan bağışı kampanyası hakkında sendika yöneticilerine bilgi verdi.

Ergin ve Büyüktopçu, Kızılay Kan Merkezi olarak 18 Haziran'da TTK Kozlu Müessesesinde, 19 Haziran'da TTK Üzülmez Müessesesinde kan bağışı kampanyası düzenleyeceklerini belirterek, maden işçilerini kan bağışında bulunmaya davet etti.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
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