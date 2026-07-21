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Zonguldak'ta zabıta memurunu silahla yaralayan zanlı tutuklandı

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Zonguldak'ta sebze halinde alacak meselesi yüzünden tartıştığı zabıta memurunu bacağından vuran güvenlik görevlisi O.B. tutuklandı.

Zonguldak'ta sebze halinde tartıştığı zabıta memurunu silahla yaralayan güvenlik görevlisi tutuklandı.

Belediyeye ait sebze halinde alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma sonucu zabıta memuru K.Ö'yü silahla yaralayan O.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Karaelmas Mahallesi Mustafa Aşçı Caddesi'ndeki sebze halinde, dün, belediyenin güvenlik görevlisi O.B, tabancayla ateş ederek zabıta memuru K.Ö'yü bacağından yaralamıştı. K.Ö, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılmış, kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma
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