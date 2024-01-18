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Zonguldak'ta Yeni Sosyal Tesis Hizmete Girecek

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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Bağlık Mahallesi'nde yapılan yeni sosyal tesisi inceledi. Tesisin kısa sürede hizmete gireceğini belirten Posbıyık, gençlerin toplanma merkezi olacak bir tesis olduğunu söyledi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, yeni sosyal tesiste incelemelerde bulundu.

Posbıyık, Bağlık Mahallesi'nde yapılan sosyal tesisin kısa sürede hizmete gireceğini söyledi.

Yaklaşık 300 metrekare kapalı alanı, 150 metrekare terası, piknik ve yürüyüş bölümlerinin yer aldığı tesise ilişkin Posbıyık, şunları kaydetti:

"Bu bölge en hareketli okul bölgesi diyebiliriz. Gençler, her yaştan insanlar için ama özellikle gençlerin toplanma merkezi olacak bir sosyal tesisi daha tamamlanma aşamasına getirdik. Karadeniz Ereğli'de yaşayan gençler, dışarıdan arkadaşları gelen, misafirlerini getirebilecekleri bütün halkımıza şık ve çok güzel bir eser kazandırmak istiyoruz. İlçede çok büyük bir ihtiyacı karşılayacağına yürekten inanıyorum."

İl Milli Eğitim Müdürü Bozkan, eğitim yılının ilk yarısını değerlendirdi

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan, öğrencilerin emekleri ve öğretmenlerin özverisiyle geçen eğitim-öğretim yılının ilk yarısını tamamladıklarını belirtti.

Bu süreçte gösterilen özveri ve dayanışmanın, takdirle karşılandığını vurgulayan Bozkan, 48 okul öncesi kurumda 3 bin 658 öğrenci, 183 ilkokulda 32 bin 899 öğrenci, 113 ortaokulda 27 bin 698 öğrenci, 80 lisede 27 bin 128 öğrenci ve toplamda 7 bin 744 öğretmenle birlikte karne alacaklarını söyledi.

Bozkan, öğrencilerin elde ettiği başarıların sadece notlarla ölçülemez olduğuna işaret ederek, öğrencilerin karakter gelişimleri, arkadaşlık ilişkileri ve sorumluluk duygularının pekiştirilmesinin önemine değindi.

Kaynak: AA / Güncel

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