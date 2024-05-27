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Zonguldak'ta Yaya Geçidinde Kadına Kamyon Çarptı, Hayatını Kaybetti

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Zonguldak'ta Bülent Ecevit Caddesi'nde bir kamyon, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Kazada kadın hayatını kaybetti ve sürücü gözaltına alındı. Kaza nedeniyle çevre yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Zonguldak'ta yaya geçidinden geçtiği sırada kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Bülent Ecevit Caddesi'nde, M.K'nin (39) kullandığı 26 PT 046 plakalı kamyon, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Mine Çetinoğlu'na (59) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Çetinoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle çevre yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

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