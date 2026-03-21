Zonguldak'ta tek başına yaşayan yaşlı bireyler bayramda unutulmadı

Zonguldak'ta tek başına yaşayan yaşlı bireyler Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaret edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile bağlı kuruluşlarının koordinasyonunda gerçekleştirilen ziyaretlerde, bayramın paylaşma ve dayanışma ruhunu yansıtıldı.

"Tek Başına Değil, Çok Başına" temasıyla hayata geçirilen ziyaretlerde, tek başına yaşayan yaşlı bireylerin yanına gidilip bayram sevinci paylaşıldı."

Ziyaretlerde, kurum personelinin yanı sıra gönüllüler ve yaşlıların aileleri de yer aldı.

Duygusal anların yaşandığı, kuşaklar arası bağların pekişmesine katkı sağlandığı ziyaretlerde, bayramların paylaşma ve hatırlama kültürünü yaşatmak adına önemli fırsat olduğu bildirildi.