Zonguldak'ta tek başına yaşayan yaşlı bireyler bayramda unutulmadı

Zonguldak'ta tek başına yaşayan yaşlı bireyler bayramda unutulmadı
Zonguldak'ta tek başına yaşayan yaşlı bireylere Ramazan Bayramı dolayısıyla yapılan ziyaretlerle paylaşma ve dayanışma ruhu yansıtıldı. 'Tek Başına Değil, Çok Başına' temasıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde duygu dolu anlar yaşandı.

Zonguldak'ta tek başına yaşayan yaşlı bireyler Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaret edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile bağlı kuruluşlarının koordinasyonunda gerçekleştirilen ziyaretlerde, bayramın paylaşma ve dayanışma ruhunu yansıtıldı.

"Tek Başına Değil, Çok Başına" temasıyla hayata geçirilen ziyaretlerde, tek başına yaşayan yaşlı bireylerin yanına gidilip bayram sevinci paylaşıldı."

Ziyaretlerde, kurum personelinin yanı sıra gönüllüler ve yaşlıların aileleri de yer aldı.

Duygusal anların yaşandığı, kuşaklar arası bağların pekişmesine katkı sağlandığı ziyaretlerde, bayramların paylaşma ve hatırlama kültürünü yaşatmak adına önemli fırsat olduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz
Adını dünya rekorlarına yazdıran domuz: Merlin

Takipçi sayısını görenler aynı yorumu yaptı
Haberler.com
500

Onu daha önce böyle görmediniz! Okuyup üflediler

Tartışma yaratan görüntü!
Real Madrid'in yıldızını yıkan kare

Dünyaca ünlü ismi yıkan kare!
Güney Afrika detayı bomba: Yoksa Ronaldinho'nun çocuğu mu?

Haberi okuyan herkes aynı yorumu yapıyor: 2000 yılında...
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi

ABD'den sürpriz İran kararı
Onu daha önce böyle görmediniz! Okuyup üflediler

Tartışma yaratan görüntü!
Kubilay Kundakçı ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun görüntüleri ortaya çıktı: Abla dediği celladı oldu

Birlikte çekilen görüntüleri ortaya çıktı! Acılı anneden sert ifadeler
Otobüste mide bulandılar anlar! Yolcu saniye saniye kaydetti

Otobüste sapık var! Yolcu saniye saniye kaydetti