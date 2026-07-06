Haberler

Zonguldak'ta denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta valilik kararıyla denize girmenin yasak olduğu bölgede kayalıklardan denize giren B.K. (33) gözden kayboldu. Arkadaşı B.S. kurtarma çabası sırasında akıntıya kapıldı ancak kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı. Sahil Güvenlik ve dalgıç ekipleri, dron destekli arama çalışmalarını sürdürüyor.

Zonguldak'ta yasağa rağmen denize girdikten sonra kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, dün arkadaşı B.S. (34) ile denize girdikten bir süre sonra kaybolan B.K'yi (33) bulmak için akşam havanın kararmasıyla sonlandırılan çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başlatıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Deniz Kulübü ile Kapuz Plajı arasındaki bölgede deniz ve kıyı şeridinde çalışmalarını sürdürüyor.

B.K'yi bulmak için dalgıç ekiplerinin yanı sıra dronla da arama yapılıyor.

Arkadaşı B.S. ile dün Tersane Plajı'na gelen B.K, plaj görevlilerince Valilik kararıyla denize girmenin yasak olduğu yönünde uyarılmış, bölgeden ayrılan iki arkadaş, tren geçidinin bulunduğu tüneli kullanarak yaklaşık 300 metre ilerideki kayalıklara geçmişti.

Burada denize giren B.K. bir süre sonra gözden kaybolmuş, arkadaşını kurtarmak amacıyla denize giren ve akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren B.S. kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başarmıştı.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz
17 yıl sonra tarihi ziyaret! Savunmadan FETÖ'ye kritik başlıklar masada

17 yıl sonra bir ilk gerçekleşiyor! Gündem yaratacak FETÖ detayı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

30 yıldır güvenle topladığı mantar bu kez yoğun bakımlık etti

Direkten döndü! 30 yıllık tutkusu yüzünden canından oluyordu
Ankara'daki NATO Zirvesi'ne saatler kala Trump'tan Meloni'yi çıldırtacak paylaşım

Ankara'daki NATO Zirvesi'ne saatler kala Trump'tan olay paylaşım
Dünya Kupası maçının ardından dehşet! Silahlar peş peşe patladı

Dünya Kupası maçının ardından dehşet! Çok sayıda yaralı var
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı, 10 şüpheli ise aranıyor

İstanbul ve Muğla'da yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme! Canbay'ın beklemediği karar

Futbolcu cinayetinde yeni gelişme! Canbay'ın beklemediği karar
Skandal operasyonun ardından mesleği bitmişti! Evinin havuzunda ölü bulundu

Lüks evde sır ölüm! Geçmişindeki detay dikkat çekti
Kuyumcularda yeni dönem! Sahte altın artık saniyeler içinde tespit ediliyor

Kuyumcularda sessiz devrim! Herkes bunu konuşuyor