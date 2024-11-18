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Zonguldak'ta Yangın Felaketi: Yalnız Yaşayan 71 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta Yangın Felaketi: Yalnız Yaşayan 71 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
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Zonguldak'ta yalnız yaşayan 71 yaşındaki Yalçın Koç'un evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi. Komşuları, kahvehaneye gitmediğini fark edince durumu kontrol etmek için evine gitti ve dumanları görünce itfaiyeye haber verdi.

Zonguldak'ta yalnız yaşayan 71 yaşındaki kişi, evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Tepebaşı Mahallesi Değirmenbaşı Sokak'taki tek katlı evinde yalnız yaşayan Yalçın Koç'un sabah kahvehaneye gelmediği gören komşuları, kontrol için adresine gitti. Evden dumanlar yükseldiğini fark eden vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erlerinin yangına müdahalesinin ardından yatağında bulunan ve vücudunda yanıklar oluşan Koç'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze, savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yangının çıkış ve Koç'un kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel
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