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Zonguldak'ta yağış sonrası derelerin taşıdığı çamurlu su denizi kahverengiye çevirdi

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Zonguldak'ta yağış sonrası derelerin taşıdığı çamurlu su denizi kahverengiye çevirdi
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Zonguldak'ta 2 gündür aralıklarla etkili olan yağışın ardından derelerden Karadeniz'e taşınan çamurlu su, kıyı kesimlerinde denizin rengini kahverengiye döndürdü. Denizdeki renk değişimi kentin birçok noktasından görüldü.

Zonguldak'ta yağışın ardından derelerin taşıdığı çamurlu su nedeniyle denizin rengi değişti.

Kentte 2 gündür aralıklarla etkili olan yağışın ardından derelerden Karadeniz'e çamurlu su taşındı.

Kentin kıyı kesimlerinde denizin rengi kahverengiye döndü.

Denizin rengindeki değişim, kentin birçok noktasından görüldü.

Kaynak: AA
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