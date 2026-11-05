Zonguldak'ta yağış sonrası derelerin taşıdığı çamurlu su denizi kahverengiye çevirdi

Zonguldak'ta yağış sonrası derelerin taşıdığı çamurlu su denizi kahverengiye çevirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Zonguldak'ta 2 gündür aralıklarla etkili olan yağışın ardından derelerden Karadeniz'e taşınan çamurlu su, kıyı kesimlerinde denizin rengini kahverengiye döndürdü. Denizdeki renk değişimi kentin birçok noktasından görüldü.
Zonguldak'ta yağışın ardından derelerin taşıdığı çamurlu su nedeniyle denizin rengi değişti.
Kentte 2 gündür aralıklarla etkili olan yağışın ardından derelerden Karadeniz'e çamurlu su taşındı.
Kentin kıyı kesimlerinde denizin rengi kahverengiye döndü.
Denizin rengindeki değişim, kentin birçok noktasından görüldü.
Kaynak: AA