Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Karadeniz Ereğli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Jandarma ekipleri, aramalarda uyuşturucu, ruhsatsız silah ve define arama çubuğu ele geçirdi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

İlçede 3 adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve şarjör, av tüfeği ve define arama çubuğu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğeri ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
