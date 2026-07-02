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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklandı.

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz
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