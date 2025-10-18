Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 14 Kilo Sentetik Ele Geçirildi

Zonguldak'ta 14 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 15 ve 16 Ekim'de kent merkezinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheli G.A. üzerinde 3 gram sentetik uyuşturucuyla yakalandı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda, preslenerek gizlemek amaçlı semazen figürüyle boyanmış rahle içinde 7 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu, tabanca ve 11 mermi ele geçirildi.

Operasyonun devamında Sakarya Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma sonucu aynı şekilde 6 kilo 850 gram sentetik uyuşturucu maddesi daha ele geçirildi.

İşlemlerini ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.