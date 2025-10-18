Haberler

Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 14 Kilo Sentetik Ele Geçirildi

Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 14 Kilo Sentetik Ele Geçirildi
Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda 14 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ile bir tutuklama gerçekleşti. Şüpheli G.A.'nın ikametinde yapılan aramada ilginç yöntemlerle gizlenmiş uyuşturucular bulundu.

Zonguldak'ta 14 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 15 ve 16 Ekim'de kent merkezinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheli G.A. üzerinde 3 gram sentetik uyuşturucuyla yakalandı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda, preslenerek gizlemek amaçlı semazen figürüyle boyanmış rahle içinde 7 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu, tabanca ve 11 mermi ele geçirildi.

Operasyonun devamında Sakarya Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma sonucu aynı şekilde 6 kilo 850 gram sentetik uyuşturucu maddesi daha ele geçirildi.

İşlemlerini ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel
