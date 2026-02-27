Yeni atanan Melike öğretmen, kazada öldü
Zonguldak'ta akü takviyesi yapılan hafif ticari aracın çarpması sonucu 27 yaşındaki öğretmen Melike Arıkan hayatını kaybetti. Olayla ilgili sürücü M.F.C. tutuklandı.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Zonguldak'ta görevine yeni atanan öğretmen Melike Arıkan (27), akü takviyesi yapılan 35 CFV 074 plakalı hafif ticari aracın hareket edip çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan hafif ticari aracın sürücüsü M.F.C. (74), sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.
Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı