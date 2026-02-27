Haberler

Yeni atanan Melike öğretmen, kazada öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta akü takviyesi yapılan hafif ticari aracın çarpması sonucu 27 yaşındaki öğretmen Melike Arıkan hayatını kaybetti. Olayla ilgili sürücü M.F.C. tutuklandı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Zonguldak'ta görevine yeni atanan öğretmen Melike Arıkan (27), akü takviyesi yapılan 35 CFV 074 plakalı hafif ticari aracın hareket edip çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan hafif ticari aracın sürücüsü M.F.C. (74), sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin

ABD'den İsrail'deki vatandaşlarına uyarı: Ülkeyi bugün terk edin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ramazan günü eksi 4 derecede saatlerce kuyrukta beklediler

Ramazanda buz kesen bekleyiş! Soğuk değil yoksulluk üşüttü
Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit

Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit
İran'ın müttefik ülkesinden şok eden karar! Acil koduyla çağrı yapıldı

İran'ın müttefik ülkesinden şok eden karar! Acil koduyla çağrı yapıldı
Manchester United'ın kovduğu Amorim bayram edecek

Aldığı haberle kovulduğuna gram üzülmeyecek
Ramazan günü eksi 4 derecede saatlerce kuyrukta beklediler

Ramazanda buz kesen bekleyiş! Soğuk değil yoksulluk üşüttü
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

Bu ne şimdi? Hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecekti
Komşuya güven 20 yıl hapisle son buldu

Komşuya güven 20 yıl hapisle son buldu