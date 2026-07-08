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Zonguldak'ta trafik kazasının ardından çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

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Zonguldak'ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonrası taraflar arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Zonguldak'ta trafik kazasına karışan taraflar arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Gazipaşa Caddesi'nde seyreden E.K. idaresindeki 67 AEE 475 plakalı otomobille B.D'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen motosikletin çarpışmasının ardından taraflar arasında tartışma çıktı.

Tartışma B.D'nin otomobilin dikiz aynasını kırması üzerine kavgaya dönüştü.

E.K'nin kırılan dikiz aynasıyla B.D'ye saldırdığı kavgaya B.D'nin erkek arkadaşı F.S. ile çevredeki bazı esnaf da karıştı.

Darbedilen E.K, olay yerinden uzaklaşarak caddedeki markete sığındı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan B.D. ile E.K, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kavga anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma
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