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Zonguldak'ta TIR Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta TIR Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Zonguldak'ta kömür yüklü bir TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. TIR'ın sürücüsü Orhan Toklu (59), evlerle TIR arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ZONGULDAK'ta kömür yüklü TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak evlerin bahçesine devrildi. TIR ile çarptığı evin arasında sıkışan sürücü Orhan Toklu (59), yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Baştarla Mahallesi Güntepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Orhan Toklu yönetimindeki kömür yüklü 06 GE 4727 plakalı TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu virajda elektrik direğine çarparak devrildi, ardından da evlerin bulunduğu bahçeye düştü. Evlerde hasar meydana gelirken, TIR'ın dorsesi ters döndü. Sürücü Orhan Toklu ise ev ile TIR arasında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Orhan Toklu'nun yaşamını yitirdiği belirlerken, cansız bedenini sıkıştığı yerden çıkarmak için vinç getirildi. Bu esnada polis ve sağlık ekipleri, olayın üzüntüsünü yaşayan Toklu'nun yakınlarını güçlükle sakinleştirdi. Cumhuriyet Savcısı da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

TIR'ın vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşılan Toklu'nun cansız bedeni, Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Orhan Toklu Zonguldak Kaza

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