Emekliliğine 1 ay kalan madenci, ocakta elektrik akımına kapılıp öldü

Zonguldak'ta çalıştığı taşkömürü maden ocağında elektrik akımına kapılan 42 yaşındaki madenci Suat Kulakçı, emekliliğine bir ay kala hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Asma Mahallesi'nde bulunan taşkömürü üretimi yapan bir özel maden ocağında meydana geldi. Maden işçisi Suat Kulakçı, ocak içerisinde elektrik akımına kapıldı. Arkadaşlarının yeryüzüne çıkardığı madenci, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülen Kulakçı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 3 çocuk babası Kulakçı'nın emekliliğine 1 ay kaldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
