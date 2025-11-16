Zonguldak'ta Tarım Aracı Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde bir tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay yerinde jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
B.K. idaresindeki tarım aracı, Hacımusa köyü Torunderesi- Pamuk Düzü istikametinde dereye devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçta bulunan N.K. kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yaralı B.K. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel