Zonguldak'ta taksi ile motosiklet çarpışması: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, taksi ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sonucunda ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde taksi ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Devrek Belediyesi İtfaiye Amirliği mevkisinde seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 67 T 4012 plakalı taksi, Şaban Ü. (70) yönetimindeki motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Sercan Kapusuz - Güncel