Zonguldak'ta taksi ile motosiklet çarpışması: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, taksi ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sonucunda ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.