Zonguldak'ta Su Kuyusunda Genç Kadının Cesedi Bulundu

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde su kuyusunda genç bir kadının cesedi bulundu. Cesedin kime ait olduğu araştırılıyor.

Çaycuma ilçesi Perşembe beldesi Koramanlar köyü kırsalında bu sabah hayvan otlatan köylüler, su kuyusundaki cesedi fark edip jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kuyudan çıkarılan cesedin, genç bir kadına ait olduğu tespit edildi. Ceset, Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cesedin kimliğinin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu'na DNA eşleştirmesi yapılması için örnek gönderildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN/ÇAYCUMA, (Zonguldak),