Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta şimşekler geceyi aydınlattı

Güncel Haberler

Zonguldak'ta gün boyu etkili olan sıcak hava, akşam yerini gök gürültülü sağanağa bıraktı. Akşam saatlerinden itibaren art arda şimşekler çaktı. Geceyi aydınlatan şimşekler görsel şölen oluşturdu. Öte yandan vatandaşların sel, su baskınları gibi durumlara karşı tedbirli olmaları istendi. Gök gürültüsü ile kendisini gösteren şimşekler, güçlü ışıklarıyla kara bulutlarla kaplı şehrin gecesini adeta gündüze çevirdi.

Zonguldak'ta şimşekler geceyi aydınlattı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta gün boyu etkili olan sıcak hava, akşam yerini gök gürültülü sağanağa bıraktı. Akşam saatlerinden itibaren art arda şimşekler çaktı. Geceyi aydınlatan şimşekler görsel şölen oluşturdu. Öte yandan vatandaşların sel, su baskınları gibi durumlara karşı tedbirli olmaları istendi. Gök gürültüsü ile kendisini gösteren şimşekler, güçlü ışıklarıyla kara bulutlarla kaplı şehrin gecesini adeta gündüze çevirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Sulucak - Güncel

Zonguldak Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title