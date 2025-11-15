Haberler

Zonguldak'ta Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Tutuklama

Güncelleme:
Çaycuma ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 zanlı tutuklandı. 7 şüpheliye ait 9 adreste yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 7 şüpheliye ait 9 adreste arama yapıldı.

Aramada, 1 silah imalathanesi, 18 ruhsatsız tabanca, 12 av tüfeği, 37 tabanca gövdesi, 54 tabanca şarjörü, 31 bin 931 tabanca ve av tüfeği fişeği, 1920 gram barut, 3 bin 32 muhtelif silah parçası ve aparatı, 400 gram av tüfeği saçması, 16 atölye el aleti ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 4'ü ise ifadelerinin ardından salıverildi.

