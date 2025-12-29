Haberler

Zonguldak'ta Deniz Taştı, Kardan 81 Köy Yolu Kapandı

Güncelleme:
Zonguldak'ta etkili olan yağış ve dalgalar, sahil şeridinde hasara yol açtı. Beton zemin zarar gördü, su boruları patladı ve sosyal tesisler hizmet veremedi.

1) ZONGULDAK'TA DENİZ TAŞTI, KARDAN 81 KÖY YOLU KAPANDI (2)

BETON ZEMİN ZARAR GÖRDÜ, SU BORULARI PATLADI

Zonguldak'ta yağış, rüzgar ve dalgalar nedeniyle sahil şeridinde hasar meydana geldi. Limandaki beton zemin zarar gördü, su boruları patladı, süs ışıklarının elektrik kabloları koptu. Dalgayla birlikte denizdeki çöpler, kıyıya vurdu. Dalgalar limandaki mendireği aşarken, Zonguldak Belediyesi'ne ait 6 sosyal tesis hizmet veremedi.

