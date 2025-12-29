Zonguldak'ta Deniz Taştı, Kardan 81 Köy Yolu Kapandı
Zonguldak'ta etkili olan yağış ve dalgalar, sahil şeridinde hasara yol açtı. Beton zemin zarar gördü, su boruları patladı ve sosyal tesisler hizmet veremedi.
BETON ZEMİN ZARAR GÖRDÜ, SU BORULARI PATLADI
Zonguldak'ta yağış, rüzgar ve dalgalar nedeniyle sahil şeridinde hasar meydana geldi. Limandaki beton zemin zarar gördü, su boruları patladı, süs ışıklarının elektrik kabloları koptu. Dalgayla birlikte denizdeki çöpler, kıyıya vurdu. Dalgalar limandaki mendireği aşarken, Zonguldak Belediyesi'ne ait 6 sosyal tesis hizmet veremedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel