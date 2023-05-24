Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Zonguldak'ta şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen caminin minaresi yeniden yapıldı

Zonguldak'ta şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen caminin minaresi yeniden yapıldı

Güncel Haberler

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen köy camisinin minaresi yeniden inşa edildi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen köy camisinin minaresi yeniden inşa edildi.

İlçeye bağlı Çamcılar köyünde 11 Mart'ta şiddetli rüzgar nedeniyle yıkılan Çamcılar Merkez Camisi'nin minaresi, Kaymakamlığın yanı sıra İlçe Müftülüğü ve köy sakinlerinin desteğiyle yeniden yapıldı.

Köy muhtarı Kemal Günay, AA muhabirine, "Köy sakinleri de kendi imkanları doğrultusunda katkı sağladı. Köylümüz memnun ve mutlu. Herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Zonguldak Seçim Sonuçları
Zonguldak Yerel Seçim Sonuçları 2019
Zonguldak Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Tuncay Tokay - Güncel

Zonguldak Hisarcık Alaplı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title