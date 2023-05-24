Zonguldak'ta şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen caminin minaresi yeniden yapıldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen köy camisinin minaresi yeniden inşa edildi.

İlçeye bağlı Çamcılar köyünde 11 Mart'ta şiddetli rüzgar nedeniyle yıkılan Çamcılar Merkez Camisi'nin minaresi, Kaymakamlığın yanı sıra İlçe Müftülüğü ve köy sakinlerinin desteğiyle yeniden yapıldı.

Köy muhtarı Kemal Günay, AA muhabirine, "Köy sakinleri de kendi imkanları doğrultusunda katkı sağladı. Köylümüz memnun ve mutlu. Herkese teşekkür ediyorum." dedi.