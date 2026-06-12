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Zonguldak'ta şelaleye giren genç boğuldu

Zonguldak'ta şelaleye giren genç boğuldu
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Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde Kantar Şelalesi'nde yüzmek isteyen 21 yaşındaki İsmail Eseroğlu, gözden kaybolduktan sonra ekiplerin çalışmasıyla cansız bedenine ulaşıldı.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde şelaleye giren genç boğuldu.

İlçeye bağlı Namazgah köyündeki Kantar Şelalesi'ne 3 arkadaşıyla yüzmek için giren 21 yaşındaki İsmail Eseroğlu, bir süre sonra gözden kayboldu.

Arkadaşlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD, su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu Eseroğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma
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