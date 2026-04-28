Zonguldak'ta sel ve taşkın tatbikatı

ZONGULDAK'ta AFAD'ın düzenlediği ve 23 kurum ile arama kurtarma gönüllüsü STK'ların katıldığı tatbikat yapıldı. Senaryo gereği sel basan mahallede arama kurtarma çalışması yürütüldü.

Kentte, AFAD'ın koordinesinde her kuvvetli yağışta taşan Kozlu ilçesindeki Ilıksu Deresi'nin bulunduğu mahallede sel, taşkın ve ona bağlı oluşan heyelan afetlerine yönelik arama kurtarma tatbikatı düzenlendi. Tatbikat Vali Vekili Şenol Levent Elmacıoğlu'nun telsiz anonsu ile başladı. Senaryo gereği ihbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, sağlık, jandarma, itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma komando bölüğü dere yatağı ve sahil civarında ölü veya yaralıları gözlemleme faaliyeti yürütürken çevre güvenliğini de sağladı. Dere yatağına düşen bir otomobilden dereye savrulan ve araçta mahsur kalanlara yönelik de UMKE ve itfaiye ekipleri kurtarma çalışması yürüttü. Senaryo gereği sel sularıyla denize sürüklenenleri dalgıç polisler kurtarırken sahile vuranlara da sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Jandarma Arama Kurtarma timi dalgıçları ise dere içinde çubuklarla kayıp kişileri arama çalışması yürüttü.

MADENCİLER ENKAZDA ÇALIŞTI

Tatbikatta ayrıca senaryo gereği yıkılan bir binada mahsur kalanları kurtarmak için Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekibi göreve çağrıldı. Maden işçileri, enkazdan önce yaralıları ardından da cansız bedenine ulaştıkları kişiyi çıkardı.

180 KİŞİ GÖREV ALDI

Tatbikatta yaralıların makyajı gerçeğini aratmazken faaliyette 23 kurum, kuruluş, STK ve AFAD gönüllülerinden oluşan 180 personel görev aldı. Tatbikatta 50 arama kurtarma ve sağlık aracı da kullanıldı. Tatbikat öncesi konuşma yapan AFAD İl Müdürü Ali Kartal, "İlimiz sel su baskını ve bunlara bağlı heyelan afetlerine sık sık maruz kalmaktadır. Bugünkü tatbikatımızı da en çok karşılaştığımız olay olan, sel, su baskını afetleri üzerinden gerçekleştiriyoruz. Bugün sahada 23 kurum, kuruluş, STK ve gönüllümüzle bir aradayız. Her bir kurum, özellikle operasyon kurumları sahada zaten günlük rutin çalışmaları içinde yapıyorlar, belli bir tecrübeleri var ama birkaç kurum bir araya geldiğinde bunu yönetmek ve takip etmek daha zor oluyor. Bundan dolayı bunu böyle tatbikatlarla, hazırlıklarla anca yapabiliyoruz. Afetleri 3 aşamaya ayırdığımızda afet öncesi hazırlık, afet sırası müdahale, afet sonrası iyileştirme çalışmaları bir bütün halinde yürütülüyor. Bugün bu müdahale, aslında bir müdahaleden öte afet öncesi hazırlık ve risk azaltma kapsamında çok güzel bir hazırlık olacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı