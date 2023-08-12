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Zonguldak'ta şarampole devrilen tarım aracının sürücüsü öldü

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde "pat pat" adı verilen tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde "pat pat" adı verilen tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Halit S. idaresindeki araç, Aşağıdağ ile Aydınyayla köyleri arasında yolda ilerlerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Halit S'nin cenazesi, Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tuncay Tokay - Güncel

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