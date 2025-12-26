Haberler

Zonguldak'ta sağlıklı yaş alma semineri gerçekleştirildi

Zonguldak'ta sağlıklı yaş alma semineri gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Zonguldak'ta düzenlenen seminerde, yaşlı bireylerin yaşam kalitesinin artırılması ve sağlıklı yaşlanma konuları ele alındı. Uzmanlar, sağlıklı yaşlanmanın önemini vurguladı.

Zonguldak'ta sağlıklı yaş alma semineri düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğü'nün katkılarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yaş alma semineri gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse, yaşlı bireylerin yaşam kalitesinin artırılması, aktif ve sağlıklı yaşlanmanın önemine değindi.

Programda geriatri uzmanı, fizyoterapist, gerontolog ve sosyolog tarafından katılımcılara yönelik bilgilendirici sunum gerçekleştirildi.

Sunumlarda sağlıklı yaşlanma, yaşlılıkta fiziksel ve ruhsal sağlık, hareketin önemi, yaşlılık planlaması, sosyal destek mekanizmaları ve aktif yaşlanma konuları ele alındı.

Programda ayrıca yaşlılık dönemine hazırlığın yalnızca ileri yaşlarda değil, yaşamın her döneminde planlanması gereken süreç olduğuna değinildi.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Yeni yılı kana bulamaya hazırlanan teröristi MİT kıskıvrak yakaladı
Vepara'ya yasa dışı bahis operasyonu! 31 kişi hakkında gözaltı kararı

Dev şirkete operasyon! Onlarca kişi için gözaltı kararı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahis soruşturmasında şok detay! Kendi maçına 'rakip kazanır' bahsi oynayan futbolcu kim?

Kendi maçına "rakip kazanır" bahsi oynayan futbolcu kim?
RTÜK görmesin! Kısmetse Olur'da yine kamera yokmuş gibi davrandılar

RTÜK görmesin! Yine kamera yokmuş gibi davrandılar
Zincir markette mide bulandıran skandal! Gören hemen kayda girdi

Zincir markette mide bulandıran skandal! Gören hemen kayda girdi
Haklarında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı'ndan kandil mesajı

Teslim olmadan önce ikisinden de benzer paylaşımlar
Bahis soruşturmasında şok detay! Kendi maçına 'rakip kazanır' bahsi oynayan futbolcu kim?

Kendi maçına "rakip kazanır" bahsi oynayan futbolcu kim?
AFAD, 473 sözleşmeli personel alımı yapacak

Avukat, mühendis! Türkiye'nin önemli kurumu yüzlerce personel alacak
Doğurduğu bebeğini canice kesip yakan vicdansız anne mahkemede kendini böyle savundu

Bebeğini canice kesip yakan vicdansız anne kendini böyle savundu