Zonguldak'ta sağlıklı yaş alma semineri gerçekleştirildi

Zonguldak'ta sağlıklı yaş alma semineri düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğü'nün katkılarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yaş alma semineri gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse, yaşlı bireylerin yaşam kalitesinin artırılması, aktif ve sağlıklı yaşlanmanın önemine değindi.

Programda geriatri uzmanı, fizyoterapist, gerontolog ve sosyolog tarafından katılımcılara yönelik bilgilendirici sunum gerçekleştirildi.

Sunumlarda sağlıklı yaşlanma, yaşlılıkta fiziksel ve ruhsal sağlık, hareketin önemi, yaşlılık planlaması, sosyal destek mekanizmaları ve aktif yaşlanma konuları ele alındı.

Programda ayrıca yaşlılık dönemine hazırlığın yalnızca ileri yaşlarda değil, yaşamın her döneminde planlanması gereken süreç olduğuna değinildi.