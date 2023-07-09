Zonguldak'ta sağanak yağış sonucu heyelan ve sel felaketi

Zonguldak'ta sağanak yağışın etkisiyle dereler taştı, heyelan meydana geldi. İstanbul-Zonguldak yolunun Kozlu ilçesi Ilıksu mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma tamamen kapandı. Bölgede Karayolları, belediye, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

ZONGULDAK'ta sağanağın etkili olmasıyla dereler taştı, heyelan meydana geldi. İstanbul- Zonguldak yolunun Kozlu ilçesi Ilıksu mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma tamamen kapandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kentte dünden beri aralıklarla süren yağış sabah saatlerinde etkisini artırdı. Kozlu ilçesi Ilıksu Mahallesi'nde Ilıksu Deresi taştı. Derenin taşmasıyla mahalledeki yollar göle dönerken, bazı iş yerlerini su bastı. Tarım alanları da su altına kaldı.