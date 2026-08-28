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Zonguldak'ta Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Zonguldak'ta Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Zonguldak'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte zorlanırken, yayalar hazırlıksız yakalandı. Yağışın pazar gününe kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

ZONGULDAK'ta etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak, gün içinde aralıklarla devam etti. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar ise zor anlar yaşadı. Yağışın aralıklarla pazar gününe kadar etkili olması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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