Otomobil alev alev yandı, o anlar kamerada

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde park halindeki bir otomobil bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı ancak araç kullanılamaz hale geldi.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Otomobilin yandığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla ile görüntülendi.

Öğle saatlerinde ilçeye bağlı Kepez Mahallesi İlyas Karaca Sokak'ta park halindeki 67 SL 295 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilin alev alev yandığı anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. İtfaiye erlerinin yaklaşık 15 dakika süren müdahalesiyle otomobildeki yangın söndürüldü. Otomobili kullanılamaz hale getiren yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
