Zonguldak'ta ormanlık alandaki şarampolde ağaçlara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Karapınar köyü yolunda meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ormanlık alana giren otomobil, ağaçlara çarparak durdu. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Merkez ilçeye bağlı Karapınar köyü yolunda seyreden C.U. (59) idaresindeki 26 E 4041 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ormanlık alana girdi. Yaklaşık 150 metrelik şarampolde ilerleyen araç, ağaçlara çarparak durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü ile araçtaki yolcu B.Y.U. (46), ekipler tarafından otomobilden çıkarılarak sedyeyle ambulansa taşındı.
Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.