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Zonguldak'ta Otomobilin Çarptığı Çocuk Hayatını Kaybetti

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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde otomobilin çarptığı 11 yaşındaki Ömer Asaf Nart hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde otomobilin çarptığı Ömer Asaf Nart (11) hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Kozlu sahil yolunda meydana geldi. K.G., (18) yönetimindeki 67 EE 080 plakalı otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Asaf Nart'a çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü K.G. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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